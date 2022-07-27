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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

27 يوليو 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم، متجهين نحو باب السلسلة كالمعتاد.

وتواصل ما تسمى (جماعات الهيكل) إطلاق الدعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في ذكرى (خراب الهيكل) المزعوم.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #جماعات الهيكل #قوان الاحتلال

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