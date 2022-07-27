مطلوب محاسب للعمل في جمعية أجيال للإبداع والتطوير

جمعية أجيال للإبداع والتطوير، جمعية أجيال للإبداع والتطوير وهي مؤسسة أهلية فلسطينية تأسست عام 2003م – مسجلة بوزارة الداخلية تحت رقم 7329، للمساهمة في تنمية المجتمع الفلسطيني، تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية، وتسعى إلى بلورة مفاهيم العمل المجتمعي وفقا لرؤية تتلاءم واحتياجات المجتمع، وإلى نشر الوعي والإدراك لدى الفئات المستهدفة للمساهمة في عملية التنمية الحقيقية ولتعزيز وتطوير قدرات المجتمع.

بناء على الاتفاقية الموقعة بين جمعية أجيال للإبداع والتطوير و مؤسسة الإغاثة الإسلامية عبر العالم - مايو 2022 والتي تتضمن تنفيذ مشروع تعزيز وصول النساء الحوامل والأطفال الخدج وحديثي الولادة للرعاية الصحية في قطاع غزة والذي يهدف بشكل عام إلى زيادة المساواة في الحصول على الحق في الصحة للنساء الحوامل والأطفال الخدج والأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة، حيث تسعى أجيال لتعيين محاسب مشروع لأداء مهام عمله ضمن طاقم المشروع، لهذا نحن نرحب في جمعية اجيال بالتقديم والترشح لهذه الوظيفة بمسمى محاسب، كما ونرحب ونشجع الجميع للتقدم لهذا المنصب الرجال والنساء المؤهلين والمتحمسين لهذه الوظيفة وفق الشروط التالية :

- المسمى الوظيفي: محاسب مشروع.

- عدد الوظائف المطلوب: محاسب عدد (1).

- نطاق العمل الجغرافي: محافظة غزة.

- تاريخ بداية العقد: قريباً جداً.

- طبيعة العمل: دوام جزئي.

- العمل تحت إشراف: منسق تعزيز وصول النساء الحوامل والأطفال الخدج وحديثي الولادة للرعاية الصحية في قطاع غزة

المهام الأساسية للعمل:

- متابعة الموازنة الخاصة بالمشروع من خلال مراقبة المخصصات (البنود)، رصد النفقات الفعلية والأرصدة المتبقية ومقارنتها مع الموازنة وإعداد المراجعات اللازمة وفقاً لاحتياجات المشروع.

- المساهمة في تنفيذ العمليات المالية وفق السياسات والإجراءات المطلوبة والعمل على تطويرها.

- إعداد خطة مالية للمصاريف الشهرية الخاصة بالمشروع. الرقابة والتدقيق على عمليات الصرف من الحسابات البنكية ومطابقتها للأنظمة المعمول بها.

- المساعدة في حل أية مشاكل مالية أو ادارية خاصة بالمشروع.

- التأكد من استخدام أفضل الإجراءات والممارسات المالية في أنشطة المشروع. أية مهام يكلف بها ذات علاقة بالمهنة.

- العمل مع منسق المشروع (مسؤول الموازنة) لإعداد التوقعات النقدية وغيرها من المسائل المتعلقة بالمشتريات وإعادة توزيع المخصصات الموازنة المقترحة لأخذ الموافقة من المانح واستخدام المنحة بالشكل الأمثل.

- إعداد توقعات التدفقات النقدية الشهرية والربعية بالتعاون مع منسق المشروع.

- تسجيل المعاملات المالية وتشمل سندات الصرف، القبض والقيد المحاسبي على البرنامج المحاسبي وإرفاقها في التقرير المالي.

- إعداد التسويات البنكية بشكل شهري للحسابات البنكية والدفترية المالية ومتابعتها.

- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات البرنامج المحاسبي بشكل أسبوعي.

- الحفاظ على نظام أرشفة محدث للتقارير المالية، وعقود عمل الموظفين (نسخة ورقية ونسخة إلكترونية).

- متابعة الطلبات للاحتياجات الواردة من منسق المشروع والتأكد من أنها موقعة حيث لا يوجد صرف بدون مروره بالإجراءات اللازمة بدءاً من طلب الشراء حتى القيد المحاسبي والتأكد من أن جميع المستندات المؤيدة مرفقة مع المعاملات المالية.

- إعداد النماذج المالية الخاصة بالعمليات وسيرها بالشكل المطلوب ومتابعة عروض الأسعار وآلية سيرها حسب النظام من فتح العروض حتى الترسية.

التأكد من التواقيع اللازمة على جميع المستندات المطلوبة وخاصة سندات الصرف والقبض والشيكات.

- تمثيل الجمعية في جميع الاجتماعات أو ورش العمل والتي لها علاقة بالمالية وذلك بناء على طلب إدارة الجمعية.

متطلبات الوظيفية والمؤهلات المهنية :

• درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو أحد تخصصات العلوم المالية من جامعة معترف بها.

• خبرة لا تقل عن سنتين في العمل في المنظمات الأهلية غير حكومية.

• القدرة على إعداد التقارير المالية والتحليل المالي.

• معرفة جيدة بقانون العمل الفلسطيني (الاقتطاعات الضريبية، معاملات البنوك، الإجراءات المالية) .

• خبرة في العمل على البرامج المحاسبية وتحديدا برنامج الأصيل.

• القدرة والكفاءة العالية في استخدام برامج الحاسوب Microsoft Office)) وخصوصا برنامج Excel.

• مهارات جيدة بوسائل الاتصال الكتابية والشفوية باللغتين العربية والإنجليزية.

• القدرة على العمل تحت الضغط والعمل ضمن الفريق.

. مهارات إدارة الوقت ومهارات الاتصال والتواصل

آلية التقديم

• يمكن للمرشحين المؤهلين تقديم : السيرة الذاتية، بواسطة البريد الإلكتروني لجمعية أجيال للإبداع والتطوير: [email protected]

وتتضمن :

• رسالة الغلاف والتغطية للخبرات والمؤهلات بما لا يتعدى (حوالي 200 كلمة).

• تقديم السيرة الذاتية تتضمن (3) أشخاص مهنيين عملت معهم في مؤسسات مختلفة يمكننا الاتصال بهم كمرجعية مهنية.

ملاحظة :

- يرجى الإشارة وإضافة المسمى الوظيفي في عنوان الموضوع الخاص بالبريد الإلكتروني المرسل على سبيل المثال: محاسب مشروع

- آخر موعد لتقديم الطلبات : يوم الأحد الموافق 31/7/2022 في موعد أقصاه الساعة 04:00 مساًءًا.

- سيتم الاتصال فقط بقائمة المرشحين المختصرة مع الاعتذار المسبق لمن لم يحالفهم الحظ .