مطلوب موظفين للعمل في شركة مختصة بالخدمات الفندقية

شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة والاستيراد هي شركة متخصصة في المجال التجارة و الخدمات للاماكن السياحية والخاصة، تعلن عن حاجتها إلى موظف /ة بمسمى وظيفي ( عامل نظافة ) للعمل ضمن فريق الشركة ذكور واناث

شروط التسجيل

1- ان يكون عمر المتقدم من 19 سنة الى 28 سنة الذكور

2- أن يكون عمر المتقدمة من 30سنة الى 40 سنة الاناث

3- ان يكون من سكان محافظة غزة فقط

4- الانضباط بموعد الدوام والمهام

- القدرة على العمل ضمن فريق

- حسن السيرة و السلوك

- القابلية للتعلم والتطور المستمر

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر تطبيق WhatsApp على الرقم التالي:

00972595827923 وإرسال صورة الهوية وصوره شخصية وعنوان السكن كامل والمستوي التعليمي والحالة الاجتماعية وأماكن العمل السابقة إذ توفر ورقم للتواصل.

- عنوان الشركة: غزة-الشيخ رضوان شارع الثالث بالقرب من مسجد بئر السبع .