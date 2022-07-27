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مطلوب موظفين للعمل في شركة مختصة بالخدمات الفندقية

27 يوليو 2022 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

شركة القلاع للخدمات الفندقية والتجارة والاستيراد هي شركة متخصصة في المجال التجارة و الخدمات للاماكن السياحية والخاصة، تعلن عن حاجتها إلى موظف /ة بمسمى وظيفي ( عامل نظافة ) للعمل ضمن فريق الشركة ذكور واناث

شروط التسجيل

1- ان يكون عمر المتقدم من 19 سنة الى 28 سنة الذكور

2- أن يكون عمر المتقدمة من 30سنة الى 40 سنة الاناث

3- ان يكون من سكان محافظة غزة فقط

4- الانضباط بموعد الدوام والمهام

- القدرة على العمل ضمن فريق

- حسن السيرة و السلوك

- القابلية للتعلم والتطور المستمر

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر تطبيق WhatsApp على الرقم التالي:

 00972595827923 وإرسال صورة الهوية وصوره شخصية وعنوان السكن كامل والمستوي التعليمي والحالة الاجتماعية وأماكن العمل السابقة إذ توفر ورقم للتواصل.

- عنوان الشركة: غزة-الشيخ رضوان شارع الثالث بالقرب من مسجد بئر السبع .

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