حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية بمناطق متفرقة في الضفة

ضمن سياساتها اليومية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد ناي الأسير باقتحامات بالضفة وتفتيشات لمنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

ومن بين المعتقلين: الأسير المحرر حذيفة بدر، ومحمد سامر العبد من أبو شخيدم قضاء رام الله، والفتى أحمد لؤي ثوابتة، والفتى بلال عايش ثوابتة، والفتى يوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومصطفى جمال حسين من بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وذكر نادي الأسير أنه بعد حوالي شهرين على اعتقاله، أحضرت قوات الاحتلال الأسير ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس وقام بتفتيشه.

المصدر / فلسطين أون لاين