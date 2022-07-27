فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحموري يحذر من المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

جهالين لـ"فلسطين": مضايقات إسرائيلية متصاعدة لتهجير أهالي "الخان الأحمر"

بالأسماء.. الإعلان عن وصول "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الخميس

وقفة للعلماء والدعاة للتضامن مع الدكتور الشاعر اليوم الأربعاء بنابلس

يوم غد.. منتخب الشباب باختبار صعب أمام المغرب في كأس العرب

المصري: المقاومة درع للقدس وسيف يدافع عن شعبنا

"رامي" لن يُلبِس "إيمان" روب تخرجها كما كان يحلم

أسعار كيلو الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة

أيلول القادم وخريف كيان العدو

المحامون والحالة الفلسطينية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية بمناطق متفرقة في الضفة

27 يوليو 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
...

ضمن سياساتها اليومية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الشبان.

وأفاد ناي الأسير باقتحامات بالضفة وتفتيشات لمنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما تم اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

ومن بين المعتقلين: الأسير المحرر حذيفة بدر، ومحمد سامر العبد من أبو شخيدم قضاء رام الله، والفتى أحمد لؤي ثوابتة، والفتى بلال عايش ثوابتة، والفتى يوسف محمد العيسى من بلدة بيت فجار، ومصطفى جمال حسين من بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وذكر نادي الأسير أنه بعد حوالي شهرين على اعتقاله، أحضرت قوات الاحتلال الأسير ليث أبو غلمي إلى منزله في بلدة بيت فوريك قضاء نابلس وقام بتفتيشه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتقالات في الضفة #حملة اعتقالات إسرائيلية #مداهمات واعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة