يوم غد.. منتخب الشباب باختبار صعب أمام المغرب في كأس العرب

غزة/وائل الحلبي:

يتطلع منتخب فلسطين للشباب لحجز مقعده في ربع نهائي بطولة كأس العرب تحت 20، عندما يلتقي نظيره المغربي في مواجهة صعبة يحتاج فيها الفدائي الشاب للتعادل لضمان التأهل، والتي تجمعهما على ستاد نادي ضمك يوم غد الخميس في مدينة أبهاء السعودية التي تستضيف منافسات البطولة.

ويحتل منتخب فلسطين صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه الكبير على منتخب السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، متساوياً مع المنتخب المغربي صاحب نفس الرصيد والذي يتواجد في المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف، فيما ودع السودان البطولة بعد تلقيه الخسارة الثانية أول أمس.

ويدرك الفدائي الشاب صعوبة مواجهة المنتخب المغربي في ظل تواجد مجموعة مميزة من اللاعبين في صفوفه، ومن المتوقع أن يعتمد على الأسلوب الهجومي في المباراة الأمر الذي سيدفع منتخب فلسطين للتركيز على الجوانب الدفاعية.

منتخب فلسطين للشباب اكتسب خبرة جيدة من خلال التحضير للبطولة بمعسكرين تدريبيين في الدوحة ومسقط، إلى جانب خوضه لمباراتين وديتين امام المنتخب العُماني للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، وهذا ما أعطى الدافع للاعبين لقلب التأخر أمام السودان إلى فوز ثمين.

ويحتاج فدائي الشباب لمعالجة الأخطاء التي واجهته في المباراة السابقة والتي أدت لاستقبال الشباك لثلاثة أهداف.

بدوره أكد حسام يونس المدير الفني لمنتخب فلسطين على صعوبة المباراة أمام نظيره المغربي، مشيراً إلى أن المباراة ستكون بحسابات مختلفة تماماً عن مواجهة السودان.

وأضاف يونس أن فدائي الشباب واجه صعوبة كبيرة في اجتياز السودان خاصة وأن اللاعبين دخلوا في أجواء المباراة بالشوط الثاني بشكل أكبر، مبيناً أن المنتخب السوداني اكتسب خبرة أفضل وهذا ما جعله يتقدم في مرتين، إلا أن التعليمات التي تم توجيهها للاعبين بإغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب السودان واستغلال نقاط الضعف في دفاعاتهم منح المنتخب الفلسطيني الفوز.

وأبدى يونس ثقة كبيرة بلاعبي منتخب الشباب بقدرتهم على اجتياز صعوبة المباراة أمام المغرب وتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية من البطولة.