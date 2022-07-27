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بعد ساعات من المفاوضات.. رونالدو يهرب من "الباب الخلفي" لليونايتد

27 يوليو 2022 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
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رونالدو خلال مغادرته مقر النادي

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقر ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد قضائه عدة ساعات بين جدرانه لمناقشة مستقبله من عدمه برفقة "الشياطين الحمر".

وكان رونالدو وصل إلى مقر فريقه الإنجليزي برفقة وكيل أعماله جورجي مينديز قبل عدة ساعات لمناقشة مستقبله بعدما رجحت أخبار عدة في الشهرين الماضيين رحيله عن الفريق لرغبته بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد فشل في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا بعد وقوعه في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويعد حضور رونالدو لناديه الإنجليزي هو الأول منذ نهاية الموسم الماضي إذ لم يسافر مع البعثة خلال التحضيرات الصيفية في تايلند وأستراليا برفقة المدرب الجديد تن هاغ.

ورصدت العدسات وصول النجم البرتغالي وظهر بجانبه وكيل أعماله جورجي مينديز كما شهدت عودة البرتغالي حضور أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد التاريخي والذي ذكرت بعض التقارير أن سبب وجوده برفقة بريان روبسون أسطورة الفريق السابق هو إقناع رونالدو بالبقاء.

وغادر رونالدو مقر تدريبات الفريق "كارينغتون" بعد عدة ساعات إلا أن العدسات رصدت خروجه من البوابة الخلفية للمقر دون ظهور لوكيل أعماله إلى جانبه.

المصدر / وكالات
#مانشستر يونايتد #رونالدو #الدوري الانجليزي #جورجي مينديز

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