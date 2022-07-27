صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، إن صادرات بلاده من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

ونقل التلفزيون الأوكراني عن فيسوتسكي، قوله: إن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجياً كل شهر بدءاً من حوالي 1.5 مليون طن في آب/أغسطس.

وأنهت العقود الآجلة للقمح جلسة أمس على ارتفاع فاق 1.8%، بعد أن هاجمت روسيا ميناء أوديسا البحري في أوكرانيا بصواريخ كروز في نهاية الأسبوع، وذلك عقب ساعات فقط من توقيع اتفاق لإلغاء حظر صادرات الحبوب من أوكرانيا، وهي الخطوة التي كانت موضع ترحيب باعتبارها حيوية نحو التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، وفق ما نقل موقع (الشرق بلومبرغ).

في السياق، قال البيت الأبيض إن هجوم روسيا على الميناء الأوكراني يلقي شكوكاً على اتفاق تصدير الحبوب.

وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف خيارات مع المجتمع الدولي لزيادة صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر طرق برية.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شهد توقيع اتفاقية تصدير الحبوب، إن أنقرة تتوقع أن تضطلع كييف وموسكو بمسؤولياتهما بموجب اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقاً يوم الجمعة يهدف إلى السماح بالمرور الآمن للسفن التي تدخل وتخرج من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود أغلقتها روسيا منذ غزو موسكو في 24 شباط/فبراير.

المصدر / وكالات