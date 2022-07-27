روسيا تغلق مكاتب الوكالة اليهودية لدواع قانونية

نفت وزارة الخارجية الروسية، أن إغلاق مكاتب الوكالة اليهودية في روسيا على خلفية سياسية.

وبحسب موقع مصادر عبرية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروف"، إن الإجراءات المتعلقة بأنشطة الوكالة اليهودية في روسيا قانونية بحتة.

ويشار إلى أن الاحتلال اتهم على لسان مسؤولين روسيا بأن إغلاقها لمكاتب الوكالة اليهودية لدواع سياسية وردا على موقف رئيس وزراء الاحتلال "يائير لبيد" المعارض لروسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضافت: "موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلية من قضية أوكرانيا منحاز وغير بناء".

المصدر / وكالات