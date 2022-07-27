انطلاق حملة الكترونية للتضامن مع المعتقلين في سجون السلطة

انطلقت مساء اليوم، الحملة الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم، #الاعتقال- السياسي-جريمة، رفضا للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت الحملة مساء اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتسليط الضوء على معاناتهم في سجون السلطة، وأوضاع عائلاتهم بعد اختطاف أبنائهم.

ودعت للحملة لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، مبينة أنها جاءت مع استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ومرور 50 يوماً على اختطاف معتقلين سجن مسلخ أريحا.

وتأتي الحملة في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة السلطة حملاتٍ شرسة ضد الناشطين في الضفة، من ملاحقةٍ واستدعاءاتٍ واختطاف مستمرةٍ.

تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي بحق الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، تزامنا مع حملة إسنادية أطلقتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة.

ويتعرض المعتقلون السياسيون في زنازين السلطة لتحقيقات قاسيةٍ سواءً كانت جسديةٍ أم نفسية، إضافة إلى منع الأهالي من زيارتهم والمحامين من الاطلاع على ملفاتهم، وتلفيق التهم للمعتقلين السياسيين لتبرير هجمة أجهزة السلطة الشرسة ضدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين