مؤسس "فيسبوك" يبيع منزله في سان فرانسيسكو بهذا المبلغ

باع المؤسس المشارك لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، منزله في سان فرانسيسكو مقابل 31 مليون دولار، وهي أغلى صفقة بيع لمنزل في المدينة هذا العام.

دفع الرئيس التنفيذي لشركة Meta Platforms حوالي 10 ملايين دولار عندما اشترى المنزل في نوفمبر 2012.

ويقع المنزل في حي Liberty Hill المنعزل قبالة Dolores Park، ويقع المنزل الذي تبلغ مساحته أكثر من 7000 قدم مربعة بالقرب من منطقة Mission ومستشفى Zuckerberg San Francisco العام ومركز الصدمات. وتم بناء المنزل في العام 1928 ويقع على قطعة أرض مساحتها ربع فدان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

اشترى زوكربيرغ المنزل بعد أشهر من الطرح العام لـ"فيسبوك" آنذاك. وفي العام 2013، قام هو وزوجته، بريسيلا تشان، بتنفيذ تجديدات بملايين الدولارات.

ووفقاً لـ Insider، يمتلك الملياردير التكنولوجي العديد من العقارات الأخرى في وادي السيليكون وبحيرة تاهو وهاواي.

المصدر / وكالات