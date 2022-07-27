مستوطنون يعتدون على مواطنون شرق طولكرم

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم على أربعة شبان أثناء عملهم في أراضيهم القريبة من بلدة رامين شرق مدينة طولكرم في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الشبان سليمان شوكت مجدوب، وخليل محمد خليل، وعلاء صبحي سنجق وشقيقه أحمد سنجق، أثناء عملهم في قطف ثمار التين، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين احتجزوا الشبان ومنعوا الأهالي من الاقتراب منهم أو تقديم العلاج لهم.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الشبان الأربعة دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

كما اعتدى المستوطنون، على مواطن في الأغوار الشمالية في الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين