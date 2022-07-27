فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مو صلاح ينافس مو فرح على جائزة الشخصية الرياضية الأفضل

هيستينغز: المستوطنات غير قانونية وتمثل عائقاً أمام السلام

مستوطنون يعتدون على مواطنون شرق طولكرم

المصري: المقاومة درع للقدس وسيف يدافع عن شعبنا

طقس فلسطين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

أسرى محررون: الإضرابات الفردية ضرورة للتصدي للاعتقال الإداري

الجيش الصيني يحذر واشنطن من زيارة بيلوسي إلى تايوان

بكيرات يدعو لشد الرحال إلى الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين

رام الله: مخابرات السلطة تعتقل الأسير المحرر محمد الريماوي

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مستوطنون يعتدون على مواطنون شرق طولكرم

27 يوليو 2022 . الساعة 00:03 بتوقيت القدس
...
مستوطنين بحماية قوات الاحتلال

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم على أربعة شبان أثناء عملهم في أراضيهم القريبة من بلدة رامين شرق مدينة طولكرم في الضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الشبان سليمان شوكت مجدوب، وخليل محمد خليل، وعلاء صبحي سنجق وشقيقه أحمد سنجق، أثناء عملهم في قطف ثمار التين، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي الذين احتجزوا الشبان ومنعوا الأهالي من الاقتراب منهم أو تقديم العلاج لهم.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الشبان الأربعة دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.

كما اعتدى المستوطنون، على مواطن في الأغوار الشمالية في الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #مستوطنين #طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة