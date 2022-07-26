المصري: المقاومة درع للقدس وسيف يدافع عن شعبنا

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري إن جماهير شعبنا تلتئم لتعبر على انتمائها الأصيل لخيار الجهاد والمقاومة وتجذرها في أعماق الأرض وتأكيدها أن محاولات العدو للنيل من المقاومة تبوء بالفشل أمام العزيمة الصلبة لشعبنا، وفلسطين هي ملكنا وإرثنا والاحتلال إلى زوال.

جاء ذلك خلال حفل تأبين الشهيد القسامي القائد محمود فارس بخان يونس، مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصري "نقف اليوم أمام رجال يواصلون الليل في النهار في مواجهة الاحتلال ومن بينهم الشهيد القسامي القائد محمود فارس فكان جندياً مجهولاً لطالما تشوق شعبنا لمعرفة أمثال هؤلاء الرجال الذي صنعوا الطائرات القسامية المُسيرة".

واستذكر القيادي المصري معركة العصف المأكول التي يعيش شعبنا في ظلالها، والتي فاجأ فيها القسام لأول مرة بالكشف عن أول طائرة مسيرة وهي طائرة أبابيل التي حلقت في سماء أراضينا المحتلة، وتمكن القسام من صناعة الطائرات المسيرة ومواكبة تطورها رغم الحصار المفروض على غزة

وتابع "بصمات شهداء القسام كانت واضحة في كل معركة ومواجهة خاضوها ضد المحتل".

وأردف المصري أن القسام خاض معركة بطولية عام 2014 تمكن خلالها من أسر جنود الاحتلال والاحتفاظ بهم في قبضته حتى اليوم.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية توحدت من خلال غرفة العمليات المشتركة التي أدارت فيها معركة سيف القدس بكل حكمة واقتدار

وشدد على أن المقاومة هي ملك لشعبنا الفلسطيني وهي قوة بيد شعبنا وهي درع للقدس وسيف يدافع عن شعبنا، ولا تقتصر أدواتها على استراتيجية معينة.

وأكد على أن حماس عندما تتحدث عن قضية الأسرى تتحدث بما تمتلك من أوراق قوية في جعبتها، ولن يرى أسرى الاحتلال النور حتى يراه أسرانا البواسل بين أهلهم وذويهم، وأنها تدير المعركة التفاوضية حول الأسرى بكل حكمة واقتدار وستصل إلى صفقة مشرفة رغم أنف العدو.