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طقس فلسطين: تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

26 يوليو 2022 . الساعة 22:27 بتوقيت القدس
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طقس

قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن طقس فلسطين غدا الأربعاء يكون الجو فيه حارًا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام.

وفيما يلي أحوال الطقس للأيام المقبلة:

طقس فلسطين الأربعاء 2022/07/27: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس فلسطين الخميس 2022/07/28: توثر على البلاد كتلة هوائية أكثر حرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة ودرجات الحرارة تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس #حار

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