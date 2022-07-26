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الغصين ينفي تصريحات مغلوطة منسوبة له

26 يوليو 2022 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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نفى وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، اليوم الثلاثاء، التصريحات المغلوطة التي تتداولها وسائل إعلام محلية على لسانه حول وجود ما يقارب "7000 تصريح عمل" أصدرتها هيئة الشؤون المدنية دون الرجوع للوزارة.

وأكد الغصين في بيان صحفي، أنه لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بمثل هذه المعلومات "المغلوطة".

وأوضح أن هناك ما يقارب 7000 تصريح احتياجات اقتصادية سارية المفعول قبل دخول وزارة العمل على ملف التصاريح وجزء كبير لا تنطبق عليها المعايير التي تعمل الوزارة على تطبيقها لترشيح أسماء العمال، وذلك حسبما تحدث به أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي أمس الإثنين.

وكانت وسائل إعلام محلية أوردت على لسان الغصين أن هناك 7000 تصريح عمل تم إصدارها من "الشؤون المدنية" دون الرجوع للوزارة ولا تخضع للمعايير المعلنة سابقاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة العمل #ايهاب الغصين

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