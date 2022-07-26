روسيا تعتزم الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024

أعلنت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية، عزمها الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024.

جاء ذلك على لسان رئيس الوكالة يوري بوريسوف خلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة موسكو.

وأشار إلى أن روسيا تواصل التعاون في إطار المحطة الدولية، والالتزام بمسؤولياتها في المشروع.

ولفت بوريسوف إلى أن روسيا ستؤسس محطتها المدارية الخاصة بها.

وفي 4 يوليو/ تموز الحالي، أعرب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون، عن أمله بمواصلة التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في محطة الفضاء الدولية حتى 2030 عندما تتوقف أنشطة المحطة.

المصدر / الأناضول