الاحتلال يصعّد من عمليات الهدم والتجريف في الضفة

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من عمليات هدم منازل المواطنين ومنشآتهم، وتجريف الأراضي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وهدمت جرافات الاحتلال عددا من المنشآت التجارية، على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة شمال جنين شمالي الضفة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت قبل شهر محلا تجاريا، وأزالت عددا من البسطات، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب حاجز جلمة العسكري.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال تسعة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة غربي المدينة، ضمن مخطط لترحيل المواطنين من المنطقة.

وتستهدف سلطات الاحتلال منطقة جبل الهردش، لفرض واقع استيطاني جديد وربط مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" ببعضهما، على حساب أراضي بلدة ترقوميا.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 6 منازل بقرية الديرات جنوبي الخليل.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية وبيتا متنقلا، وجرفت طريقا زراعيا بين بلدتي دير شرف وقوصين غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، فجر اليوم، منزلي عائلتي منفذي عملية "أرئيل" الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكات، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (27) منزلاً، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، إلى جانب تدمير (83) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين