فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة نقيب الاقتصاديين الدكتور معين رجب إثر وعكة صحية

الاحتلال يصعّد من عمليات الهدم والتجريف في الضفة

إخطارات بوقف البناء في 6 منازل جنوبي الخليل

"الجهاد" تدين تدمير الاحتلال منزلي الأسيرين مرعي وعاصي

إصابتان خلال اقتحام الاحتلال جنوب بيت لحم

"برلمانيون لأجل القدس" ترحب بمشروع قرار فرنسي يدين نظام الفصل العنصري الصهيوني

وظيفة شاغرة في بلدية غزة

"حماس": هدم الاحتلال منزلَي عائلتي مُنفّذي عملية "أرئيل" إرهاب دولة

مطلوب كباتن ديلفري للعمل في شركة مرسال

الأونروا تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى لـ100 صاحب منزل مدمر خلال عدوان 2021

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يصعّد من عمليات الهدم والتجريف في الضفة

26 يوليو 2022 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
...
الاحتلال صعد من اعتداءاته على المواطنين وأراضيهم الزراعية بالضفة الغربية

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من عمليات هدم منازل المواطنين ومنشآتهم، وتجريف الأراضي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وهدمت جرافات الاحتلال عددا من المنشآت التجارية، على جانبي الطريق المؤدي إلى حاجز الجلمة شمال جنين شمالي الضفة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت قبل شهر محلا تجاريا، وأزالت عددا من البسطات، وأخطرت بهدم 5 منشآت تجارية قرب حاجز جلمة العسكري.

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال تسعة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة غربي المدينة، ضمن مخطط لترحيل المواطنين من المنطقة.

وتستهدف سلطات الاحتلال منطقة جبل الهردش، لفرض واقع استيطاني جديد وربط مستوطنتي "ادورا" و"تيلم" ببعضهما، على حساب أراضي بلدة ترقوميا.

كما أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 6 منازل بقرية الديرات جنوبي الخليل.

وفي نابلس، هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية وبيتا متنقلا، وجرفت طريقا زراعيا بين بلدتي دير شرف وقوصين غرب المدينة، وسط اندلاع مواجهات.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، فجر اليوم، منزلي عائلتي منفذي عملية "أرئيل" الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يونيو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.

ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال خلال شهر يونيو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2510) انتهاكات، أبرزها استشهاد (13) مواطناً.

وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال (27) منزلاً، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، إلى جانب تدمير (83) منشأة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة