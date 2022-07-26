"برلمانيون لأجل القدس" ترحب بمشروع قرار فرنسي يدين نظام الفصل العنصري الصهيوني

رحبت رابطة برلمانيون لأجل القدس، اليوم الثلاثاء، بتوقيع نحو أربعين نائبًا فرنسيًّا، على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الرابطة، في بيان صحفي، البرلمانات الأوروبية والمنظمات الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، وتجريم الفصل العنصري الذي يمارسه.

وتوجّهت بالشكر للنواب الموقّعين على مشروع القرار.

ودعت الرابطة إلى العمل على عرض مشروع القانون للتصويت في البرلمان وإقراره.

المصدر / فلسطين أون لاين