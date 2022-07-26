وظيفة شاغرة في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " مفتش صحة " بقسم جمع وترحيل النفايات الصلبة بدائرة الصحة والبيئة، على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:

أولاً: شروط الترشح:

1. أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية (إدارة أعمال، صحة عامة، علوم البيئة، نظم معلومات جغرافية، هندسة مدني) بتقدير عام لا يقل عن (جيد) من جامعة أو كلية معترف بها.

2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (عام واحد) في مجال المهنة العملية والإدارية.

3. أن يكون عمر المترشح أقل من (35) عامًا.

4. يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

5. يُفضّل أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

6. يُفضّل أن يكون لديه دراجة نارية مرخصة مع رخصة سارية المفعول، يُفضّل أن تكون دراجة تعمل على الطاقة الكهربائية.

7. أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أيّ أمراض تؤثر على جودة عمله.

ثانياً: المهام والمسؤوليات:-

المتابعة الميدانية لشكاوى سكان مدينة غزة الواردة للقسم والتأكد من حلها.

تحرير ومتابعة الإخطارات والمخالفات للمتسببين في المكاره الصحية.

تقديم تقارير يومية عن دوام العاملين وعن المكاره الصحية إن وجدت وكذلك عن وضع الحاويات في منطقته.

لقيام بأعمال المتابعة لعمال المناطق وتحرير تقرير أداء لهم.

متابعة أعمال النظافة في مناطق عمله كما أنه مسئول عن مستوى النظافة في المنطقة.

ثالثًا: المهارات المطلوبة:-

مهارات للعمل على برامج ميكروسوفت Microsoft Office ونظم المعلومات الجغرافية.

القدرة على المتابعة والتقييم والمسائلة والتعلم.

أن يمتلك الرغبة والاهتمام في العمل.

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.

القدرة على الاتصال والتواصل الفعال.

القدرة على تحمل ضغط العمل ضمن ظروف مختلفة واحترام توجيهات المسؤولين عنه.

طريقة التسجيل

فعلى الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأيّ وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 07/08/2022.