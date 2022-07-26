فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في بلدية غزة

"التشريعي" يرحب بتوقيع نواب فرنسيين على مشروع قرار يدين نظام الفصل العنصري

مطلوب كباتن ديلفري للعمل في شركة مرسال

الأونروا تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى لـ100 صاحب منزل مدمر خلال عدوان 2021

"حماس": هدم الاحتلال منزلَي عائلتَي مُنفّذَي عملية "أرئيل" إرهاب دولة

سقطة نيمار الكاذبة تثير السخرية وتحصد ملايين المشاهدات

نقابة الإسعاف: مستمرون في اعتصامنا ضد الهلال الأحمر وسنُصعِّد خطواتنا

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحراسة مشددة

روسيا: تصريحات (إسرائيل) معادية لنا

القيادي صوافطة: سياسة هدم المنازل لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

وظيفة شاغرة في بلدية غزة

26 يوليو 2022 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة " مفتش صحة " بقسم جمع وترحيل النفايات الصلبة بدائرة الصحة والبيئة، على نظام (عقد عمل مؤقت) وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنــ2000ـــة وذلك وفقًا للمواصفات التالية:

أولاً: شروط الترشح:

1.   أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم في أحد التخصصات التالية (إدارة أعمال، صحة عامة، علوم البيئة، نظم معلومات جغرافية، هندسة مدني) بتقدير عام لا يقل عن (جيد) من جامعة أو كلية معترف بها.

2.   أن يكون لديه خبرة لا تقل عن (عام واحد) في مجال المهنة العملية والإدارية.

3.   أن يكون عمر المترشح أقل من (35) عامًا.

4.   يجب أن يكون من سكان مدينة غزة.

5.   يُفضّل أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول.

6.   يُفضّل أن يكون لديه دراجة نارية مرخصة مع رخصة سارية المفعول، يُفضّل أن تكون دراجة تعمل على الطاقة الكهربائية.

7.   أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أيّ أمراض تؤثر على جودة عمله.

ثانياً: المهام والمسؤوليات:-

المتابعة الميدانية لشكاوى سكان مدينة غزة الواردة للقسم والتأكد من حلها.

تحرير ومتابعة الإخطارات والمخالفات للمتسببين في المكاره الصحية.

تقديم تقارير يومية عن دوام العاملين وعن المكاره الصحية إن وجدت وكذلك عن وضع الحاويات في منطقته.

لقيام بأعمال المتابعة لعمال المناطق وتحرير تقرير أداء لهم.

متابعة أعمال النظافة في مناطق عمله كما أنه مسئول عن مستوى النظافة في المنطقة.

ثالثًا: المهارات المطلوبة:-

مهارات للعمل على برامج ميكروسوفت Microsoft Office ونظم المعلومات الجغرافية.

القدرة على المتابعة والتقييم والمسائلة والتعلم.

أن يمتلك الرغبة والاهتمام في العمل.

أن يمتاز بالمظهر العام اللائق.

القدرة على الاتصال والتواصل الفعال.

القدرة على تحمل ضغط العمل ضمن ظروف مختلفة واحترام توجيهات المسؤولين عنه.

 طريقة التسجيل

فعلى الراغبين في التقدم للوظيفة المذكورة أعلاه تقديم طلب توظيف (على موقع بلدية غزة الإلكتروني) من خلال الضغط ( هنا ) مرفقًا معها الوثائق الثبوتية من شهادات أكاديمية ومهنية وخبرات وأيّ وثائق ذات علاقة لتعزيز الطلب المقدم، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 07/08/2022.              

#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة