الأونروا تعلن بدء تسليم الدفعة الأولى لـ100 صاحب منزل مدمر خلال عدوان 2021

قالت وكالة الأونروا إنها مستمرة في عملية إعادة المنازل التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي 2021 على غزة.

وأعلنت الوكالة أنه سيتم إدراج حوالي 100 حالة جديدة خلال الأسبوع القادم لاستلام الدفعة الأولى، لإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أنّ هناك 364 منزلًا يتم إعادة إعمارها حاليًّا، فيما سيُشكّل الإعمار الجديد ما نسبته 74% من قوائم الأونروا من المنازل المهدمة كليًّا والتي ينطبق عليها الشروط اللازمة.

ونوّهت إلى أنها ستستمر بدفع الإيجارات لعدد 657 عائلة حتى نهاية شهر أغسطس وسيتم تسليمهم بدل الإيجارات لنهاية العام في نهاية شهر أغسطس.

كما ونوّهت إلى أنها أتمّت الانتهاء من دفع بدل الإصلاحات لما يزيد عن 7,000 عائلة في أنحاء قطاع غزة.

وتسبّب عدوان 2021 بتضرُّر نحو 60 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي وتدمير 1700 بشكل كلي.

المصدر / فلسطين أون لاين