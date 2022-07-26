"حماس": هدم الاحتلال منزلَي عائلتَي مُنفّذَي عملية "أرئيل" إرهاب دولة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنّ هدم قوات الاحتلال منزلَي عائلتَي مُنفّذَي عملية "أرئيل" البطولية الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، في بلدة قراوة بني حسّان غرب سلفيت، إرهاب دولة وعقاب جماعي، لن يُضعفَ عزيمة شعبنا ومقاومته الباسلة، مُبينة أنّ ما دمّره المحتل سيُعاد بناؤه بسواعد الشباب.

وأشادت الحركة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عاليًا بصمود أهلنا في "قراوة بني حسان"، باعثةً بالتحية إلى جماهير شعبنا التي قادت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، داعيةً إلى مواصلة التصدي لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، واستهداف مواقعهم كافة.

وأشارت إلى أنّ عملية مستوطنة "أرئيل" البطولية التي نفّذها الأسيران البطلان، جاءت ضمن سلسلة عمليات الرد على تدنيس المسجد الأقصى والعدوان عليه، مؤكدةً أنّ شعبنا سيُواصل حماية أقصاه ومقدساته وأرضه مهما بلغت التضحيات.

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وشرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بعملية هدم لمنزلَي الأسيرَين يوسف عاصي ويحيى مرعي، أبطال عملية بيت "أرئيل" البطولية، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الاحتلال الشابين بالوقوف وراء تنفيذ عملية مقتل حارس مستوطنة "أرئيل" المُقامة على أراضي المواطنين في بلدات وقرى سلفيت، وذلك في الثلاثين من إبريل/نيسان الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين