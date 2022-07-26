حزام محمد علي كلاي الأعلى مبيعًا في تاريخ دار المزادات

أعلنت شركة "هيرتيدج" للمزادات، بيع حزام لأسطورة الملاكمة الأميركي، محمد علي كلاي، كان قد ارتداه في مباراة شهيرة، في مزاد علني بمبلغ 6.18 مليون دولار.

وهو أعلى مبلغ لأحد المقتنيات الرياضية في تاريخ دار المزادات الشهيرة.

والحزام الذي يحمل عبارة "Rumble in the Jungle"، فاز به رجل الأعمال الأميركي ومالك نادي إنديانابوليس كولتس، جيم إيرساي.

وقال إيرساي على تويتر إنه "فخور بالفوز بالحزام".

وارتدى محمد علي كلاي الحزام في بطولة WBC للوزن الثقيل أمام جورج فورمان، في زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) عام 1974.

وشهد النزال عودة علي إلى الملاكمة بعد تجريده من رخصة الملاكمة ولقبه في الاتحاد العالمي للملاكمة، لرفضه الانضمام إلى القوات المسلحة الأميركية للقتال في فيتنام، قبل سبع سنوات من المباراة.

ودخل الحزام لأول مرة المجال العام في عام 1988 عندما تم بيع محتويات مدرب الملاكمة الراحل، درو بونديني، في مزاد علني.

ولدى جيم إيرساي مجموعة تحتوي على الكثير من تذكارات علي، وقد أنفق الملايين في تجميع مجموعته، التي تضم تذكارات من عوالم الرياضة، والموسيقى، والأدب، والسياسة.

وسيعرض هذه المجموعة كاملة مع إضافتها الجديدة للجمهور، في 2 أغسطس في شيكاغو، وفي 9 سبتمبر في إنديانابوليس.

المصدر / وكالات