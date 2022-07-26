مصادرة 718 دونمًا في الضفة والقدس لصالح الاستيطان

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن مصادرة سلطات الاحتلال 718 دونمًا في الضفة والقدس لصالح إقامة بؤر استيطانية جديدة.

وأعلنت ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان،مصادقتها على إقامة 816 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 613 دونمًا.

وفي السياق كشفت سلطات الاحتلال عن إيداع مخطّطين على مساحة 106 دونمات لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة وذلك ضمن سلسلة مشاريع استيطانية جديدة.

ويأتي هذا الكشف بعد زيارة الرئيس الأمريكي لـ (تل أبيب) وبيت لحم، والسعودية منتصف الشهر الجاري، ما يُفسّر وِفق مراقبين أنّ هناك موافقة غير مُعلنة للإدارة الأميركية على هذا الاستيطان.

ويؤكد مختصون في شأن الاستيطان أنّ البؤر الاستيطانية تُعدُّ ركيزة المشروع الاستيطاني الأكبر في الضفة، وهي من أشكال الاستيطان المرفوض دوليًّا.

المصدر / فلسطين أون لاين