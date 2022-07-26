وظائف شاغرة في مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة غزة

مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس - غزة ، مؤسسة تعليمية غير ربحية ، تُقدم المدرسة خدمات تعليمية متميزة لكل من مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الصف الأول وحتى العاشر.

تعتمد المدرسة في تدريسها منهاج معاصر يعتبر أن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية ويتكامل فيه نمو الطالب معرفياً ونفسياً واجتماعياً.

يُدرس في المدرسة طاقم تدريس مؤهل بالإضافة إلى طاقم إداري متمرس يزود المدرسين بكل ما يحتاجونه لضمان نجاح العملية التعليمية.

وصل إعلان توظيف صادر عن مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس - غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة .

الوظائف المطلوبة

1- معلمة هندسة الحاسوب .

2- معلمة رياضيات .

3- معلمة علوم .

4- معلمة لغة عربية .

5- معلمة لغة انجليزية .

6- معلمة لغة فرنسية.

7- معلمة دراسات إجتماعية.

8- معلمة تربية فنية.

9- معلم تربية رياضية .

شروط التسجيل

- المؤهل العلمي درجة البكالوريوس كحد أدنى

- ألا يقل المعدل في البكالوريوس والثانوية العامة عن 80%

- بالنسبة لتخصصي الحاسوب واللغة الإنجليزية ألا يقل المعدل عن 85%

طريقة التسجيل

- للتسجيل لوظيفة معلمة حاسوب اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة رياضيات اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة علوم اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة لغة عربية اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة لغة إنجليزية اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة لغة فرنسية اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة دراسات اجتماعية اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلمة تربية فنية اضغط ( هنا )

- للتسجيل لوظيفة معلم تربية رياضية اضغط ( هنا )

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين