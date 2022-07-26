ضابط إسرائيلي: المقاومة تتصاعد بالضفة وهناك زيادة ملحوظة باستخدام السلاح

قال ضابط من قوات لواء جفعاتي "النخبة"، إن المقاومة في الضفة تتصاعد، وأن هناك زيادة ملحوظة في استخدام السلاح من قبل الفلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية.

ووفق موقع واي نت العبري، فإن الضابط مسؤول عن قوة "جفعاتي" التي شاركت في عملية نابلس فجر الأحد، وامتدت مسؤوليته في وقت قريب على جنين ونابلس.

وأكد الضابط للموقع العبري أن عملية نابلس الأخيرة كانت معقدة، مدعيا أنها مهمة في ضوء الأهداف التي حققتها.

وزعم أنه ستكون هناك فترة طويلة من ما أسماه "النشاطات العسكرية" لإحباط المقاومة في الضفة.

وأضاف: "من المتوقع وقوع مزيد من الهجمات وهذا ليس بشيء سيختفي في يوم واحد لكننا أصبحنا نشعر أن هناك إحساسًا جيدًا بالأمن، وفي المقابل نشاطاتها ستتواصل".

وواجهت قوات الاحتلال التي اقتحمت نابلس أول أمس، مقاومة شرسة، استخدم المقاومون خلالها، الأسلحة النارية، وقد استمرت المواجهات لأكثر من أربع ساعات متواصلة.

وأقر جيش الاحتلال في تصريحات متواترة أن المواجهات في نابلس كانت "الأعنف" والأقوى منذ فترة طويلة، استشهد على إثرها المقاومين عبود صبح (29 عاماً) ومحمد العزيزي (22 عاماً).

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات