فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدويك لـ"فلسطين": جمعية الإحسان تغلق أبوابها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة

أسعار كيلو الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة

إشكالية مشاركة فلسطينيِّي الداخل المحتل في الانتخابات الإسرائيلية

محاولة اغتيال الشاعر ذروة الانتهاكات المتواصلة

الرصاصات التي أصابت الشاعر أصابت قلوبنا جميعًا

كل الأمة العربية والإسلامية مي آل خليفة

اقتحام نابلس.. محاولة إسرائيلية لوقف المقاومة دون جدوى

نابلس.. الحقوق تنتزع انتزاعًا

4 قواعد خطيرة لابد من الالتزام بها مع قرار إنقاص الوزن

طالع الأسماء.. نشر كشوف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

ضحية جديدة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

26 يوليو 2022 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
...
الشاب القتيل ومكان جريمة اطلاق النار

توفي في ساعات متأخرة من مساء الإثنين، راجح عابد (48 عاما) من سكان مدينة الناصرة، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قبل شهر ونصف خلال عمله في مدينة "نوف هجليل".

وكان الضحية يعمل في مجال الحدادة، وفي يوم إصابته كان يعمل عابد في أحد المنازل في "نوف هجليل"، حيث أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص نحو نفس المنزل.

وأصيب راجح بأكثر من 12 رصاصة التي اخترقت جسده، ورغم المحاولات لإنقاذ حياته إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد أن رقد في قسم العناية المركزة لمدة شهر ونصف الشهر.

ولم يعلن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن بشأن الجريمة، كما لم يعلن عن أسبابها وخلفيتها.

وجاءت وفاة عابد، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 60 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتشار الجريمة في الداخل المحتل #ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل #جرائم القتل في الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة