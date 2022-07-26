ضحية جديدة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

توفي في ساعات متأخرة من مساء الإثنين، راجح عابد (48 عاما) من سكان مدينة الناصرة، متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار قبل شهر ونصف خلال عمله في مدينة "نوف هجليل".

وكان الضحية يعمل في مجال الحدادة، وفي يوم إصابته كان يعمل عابد في أحد المنازل في "نوف هجليل"، حيث أقدم مجهولون على إطلاق الرصاص نحو نفس المنزل.

وأصيب راجح بأكثر من 12 رصاصة التي اخترقت جسده، ورغم المحاولات لإنقاذ حياته إلا أن الطاقم الطبي أقر وفاته بعد أن رقد في قسم العناية المركزة لمدة شهر ونصف الشهر.

ولم يعلن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن بشأن الجريمة، كما لم يعلن عن أسبابها وخلفيتها.

وجاءت وفاة عابد، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 60 قتيلا بينهم 14 خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين