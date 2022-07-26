الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "أرئيل"

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بعملية هدم لمنزلي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، أبطال عملية بيت "أرئيل" البطولية، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الاحتلال الشابين بالوقوف وراء تنفيذ عملية مقتل حارس مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في بلدات وقرى سلفيت، وذلك في الثلاثين من إبريل/نيسان الجاري.

ولاحقًا اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الشابين وعددًا من أقاربهم، كما عمدت إلى أخذ قياسات منزليهما.

وأفادت مصادر محلية: عن إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت مسؤوليتها عن عملية "أرئيل" البطولية، وأن الشابين عاصي ومرعي من أفرادها بالضفة، ما اعتبر بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

وذكرت "كتائب القسام" أن عملية سلفيت "تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس الأقصى والعدوان عليه، ولن تكون الأخيرة"، واصفة إياها بأنها "عملية نوعية أربكت منظومات العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين