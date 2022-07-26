فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "أرئيل"

"بينيت" يرفض عرضًا من "لابيد" بتولي وزارة الخارجية

ارتفاع حاد في أسعار القمح بعد الهجوم على ميناء "أوديسا" في أوكرانيا

هل ستفتح الغواصة "بيلغورود" جبهة جديدة للحرب الباردة في المحيط؟

سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

لماذا يعاني الأشخاص من الصداع في الصيف خصوصًا وكيف نحد منه؟

تفاصيل خطف رجل أعمال سعودي فور وصوله إلى لبنان

تونس.. نسبة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد تبلغ 27.54%

كوب مياه يتسبب بوفاة طفل مصري!!

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان موسكو عن وقف خط "توربين" في السيل الشمالي

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "أرئيل"

26 يوليو 2022 . الساعة 05:10 بتوقيت القدس
...

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، بعملية هدم لمنزلي الأسيرين يوسف عاصي ويحيى مرعي، أبطال عملية بيت "أرئيل" البطولية، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الاحتلال الشابين بالوقوف وراء تنفيذ عملية مقتل حارس مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي المواطنين في بلدات وقرى سلفيت، وذلك في الثلاثين من إبريل/نيسان الجاري.

ولاحقًا اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الشابين وعددًا من أقاربهم، كما عمدت إلى أخذ قياسات منزليهما.

وأفادت مصادر محلية: عن إصابة 4 شبان بالرصاص المطاطي خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عقب اقتحام البلدة.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت مسؤوليتها عن عملية "أرئيل" البطولية، وأن الشابين عاصي ومرعي من أفرادها بالضفة، ما اعتبر بمثابة تدشين مرحلة جديدة من مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية.

وذكرت "كتائب القسام" أن عملية سلفيت "تأتي ضمن سلسلة من عمليات الرد على تدنيس الأقصى والعدوان عليه، ولن تكون الأخيرة"، واصفة إياها بأنها "عملية نوعية أربكت منظومات العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #كتائب القسام #جرافات الاحتلال #عملية سلفيت #أرائيل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة