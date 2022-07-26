ارتفاع حاد في أسعار القمح بعد الهجوم على ميناء "أوديسا" في أوكرانيا

ارتفعت أسعار القمح بشكل حاد، الاثنين، بعد هجوم صاروخي روسي على ميناء أوديسا الأوكراني مطلع الأسبوع الجاري.

وأثار الهجوم الشكوك حول إمكان تنفيذ الاتفاق الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا الأسبوع الماضي لفتح ممر لصادرات الحبوب.

وقد وقّعت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا اتفاقًا يوم الجمعة لإعادة فتح 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود لتصدير الحبوب، ويسري الاتفاق مدة 120 يوما، ويستهدف صادرات شهرية تبلغ 5 ملايين طن.

وارتفع القمح في العقود الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة بنحو 4% إلى 7.86 دولارات للبوشل، اليوم الاثنين، وعوض الكثير من الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة عندما انخفضت أسعاره بنحو 6% بعد الإعلان عن الاتفاقية.

وقال أحد التجار الأوربيين “لا يحتاج استئناف الصادرات الأوكرانية إلى ممر شحن آمن فحسب، بل يحتاج أيضا إلى موانئ آمنة. لقد أثار الروس شكوكا حول سلامة الموانئ قبل أن يجف حبر اتفاق الشحن، فتولد الشك بهذا الشأن مرة أخرى”.

وأُغلقت الموانئ البحرية الأوكرانية منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط، وبينما يتم شحن بعض المحاصيل بالقطارات برًّا عبر دول الجوار مثل رومانيا وبولندا، تتراكم ملايين الأطنان في المزارع.

المصدر / وكالات