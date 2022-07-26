فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصيل خطف رجل أعمال سعودي فور وصوله إلى لبنان

تونس.. نسبة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد تبلغ 27.54%

كوب مياه يتسبب بوفاة طفل مصري!!

أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان موسكو عن وقف خط "توربين" في السيل الشمالي

للقضاء على الاكتئاب.. تناول هذه الفاكهة يوميا

كيف تعرف أن حاسوبك مخترق؟

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

بالفيديو.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

الرئيس التركي: موقف السياسيين الغربيين من "بوتين" غير لائق

فحص نتائج التوجيهي 2022 _الثانوية العامة في فلسطين

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

تونس.. نسبة المشاركة في التصويت على الدستور الجديد تبلغ 27.54%

26 يوليو 2022 . الساعة 03:39 بتوقيت القدس
...

انطلقت عمليات الفرز في التصويت على مشروع الدستور الجديد في تونس بعد انتهاء عمليات الاقتراع في جميع مراكز الدوائر الانتخابية في الساعة العاشرة مساء الاثنين.

وذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.54%.

وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقد بعد إغلاق جميع مكاتب الاقتراع، أن نسبة المشاركة المسجلة "تعود إلى قيام الهيئة بالتسجيل الآلي".

وقال بوعسكر في إجابة على سؤال أحد الصحفيين عن أسباب ضعف نسبة المشاركة أنه، ''لو كان مجلس الهيئة رغب في الاكتفاء بالمسجلين اختياريا البالغ عددهم سبعة ملايين، ولم يطالب بإدماج 2.2 مليون ناخب آليا.. لكانت نسبة المشاركة أعلى..''.

وتابع ''مجلس الهيئة طالب بتنقيح القانون الانتخابي وإدماج المسجلين آليا ونحن نعلم جيدا أن في إدماجهم تأثير على نسبة الإقبال وستتدنى.. ولأننا نعرف أن 2.2 مليون هم الفئة الصعبة والمستعصية التي لم تُشارك في أي انتخابات منذ 2011.. لكننا قمنا بإدماج هذه الفئة حتى يُشارك جزء منهم..''

المصدر / وكالات
#تونس #الاستفتاء على الدستور #الهيئة المستقلة للانتخابات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة