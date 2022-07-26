أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد إعلان موسكو عن وقف خط "توربين" في السيل الشمالي

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 8% إلى مستوى 1850 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز، وذلك بعد إعلان من شركة "غازبروم".

وجاء ارتفاع أسعار الغاز بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، أمس، الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة بورتوفايا في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" وذلك بسبب أعمال صيانة.

وأشارت الشركة الروسية إلى أن أن إمدادات الوقود الأزرق عبر "السيل الشمالي-1" انطلاقا من 27 يوليو الجاري لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب في اليوم.

المصدر / وكالات