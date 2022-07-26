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الرئيس التركي: موقف السياسيين الغربيين من "بوتين" غير لائق

26 يوليو 2022 . الساعة 01:16 بتوقيت القدس
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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسيين الغربيين بسبب موقفهم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن تصرفاتهم لا تجعلهم يظهرون بمظهر أفضل.

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية: "أنتم تعرفون موقف السياسيين الغربيين من بوتين. هذا لا يليق بالسياسة"، مشددا على أن "الموقف الذي تظهرونه تجاهه، هو ما ستحصلون عليه".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن اتفاقيات اسطنبول بشأن الحبوب يمكن أن تساعد في التغلب على أزمة الإنتاج العالمية. وبحسب الزعيم التركي، تتوقع أنقرة أن يلتزم الطرفان بالاتفاقات في اسطنبول بشأن الحبوب.

المصدر / وكالات
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