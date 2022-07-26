فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يهدم منزلي منفذي عملية "أرئيل"

الدويك لـ"فلسطين": جمعية الإحسان تغلق أبوابها أمام ذوي الاحتياجات الخاصة

أسعار كيلو الخضراوات والدجاج واللحوم بأسواق غزة

إشكالية مشاركة فلسطينيِّي الداخل المحتل في الانتخابات الإسرائيلية

محاولة اغتيال الشاعر ذروة الانتهاكات المتواصلة

الرصاصات التي أصابت الشاعر أصابت قلوبنا جميعًا

كل الأمة العربية والإسلامية مي آل خليفة

اقتحام نابلس.. محاولة إسرائيلية لوقف المقاومة دون جدوى

نابلس.. الحقوق تنتزع انتزاعًا

4 قواعد خطيرة لابد من الالتزام بها مع قرار إنقاص الوزن

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

بالفيديو اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب سلفيت

26 يوليو 2022 . الساعة 00:00 بتوقيت القدس
...

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي إن "قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منازل ذوي المعتقلين يحيى مرعي، ويوسف عاصي، تمهيدًا لهدمها".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تحمل "مرعي وعاصي" مسؤولية تنفيذ عملية "أريئيل" البطولية التي أدت إلى مقتل حارس أمن صهيوني.

شاهد الفيديو:

https://t.me/pl24online/110634

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #سلفيت #الضفة الغربية #قراوة بني حسان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة