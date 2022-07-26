اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للبلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي إن "قوات كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة، وحاصرت منازل ذوي المعتقلين يحيى مرعي، ويوسف عاصي، تمهيدًا لهدمها".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تحمل "مرعي وعاصي" مسؤولية تنفيذ عملية "أريئيل" البطولية التي أدت إلى مقتل حارس أمن صهيوني.

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المصدر / فلسطين أون لاين