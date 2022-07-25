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36 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 48 ساعة

25 يوليو 2022 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
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  شهدت الضفة الغربية خلال ال48 ساعة الماضية، 36 عملاً مقاوماً تنوعت بين إطلاق نار وطعن وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة، ومواجهات وتصدي للمستوطنين.

 ووفق المعطيات فقد نفذ مقاومون 8 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن واحدة وإلقاء 3 عبوات متفجرة وحارقة.

 ورصدت 22 نقطة مواجهة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، الى جانب عملية إرباك ليلي واحدة قرب مفرق عنزا في جنين.

وتركزت عمليات إطلاق النار على حواجز عورتا والجلمة وجبارة ودوتان وتياسير بالإضافة إلى مفترقات عنزا وزعترة.

 كذلك اندلعت خلال ال48 ساعة الماضية، اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة بنابلس وبلدة قباطية في جنين.

 وعمت المواجهات أحياء الطور وبيت حنينا والعيسوية في القدس، وبيرزيت وودير أبو مشعل وراس كركر فر رام الله.

 كما اندلعت مواجهات في كفر قدوم وجيوس بقلقيلية، وحوارة وبرقة وعورتا في نابلس، وكفل حارس بسلفيت، وباب الزاوية والشويكة ومعبر ترقوميا والريحية في الخليل.

وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم، المئات من عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.

 ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، (649) عملاً مقاوماً، فيما جُرح (26) إسرائيلياً بعضهم بجراح خطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين/حرية نيوز
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