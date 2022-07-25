نقابة المحامين تعلّق العمل الشامل أمام المحاكم بالضفة

قرر مجلس نقابة المحامين في ضوء احتجاجاته المستمرة، تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/7/2022 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية التابعة لها، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاءات السبيل بالكفالة واسترداد أوامر الحبس وكتاب العدل، وما يتعلق بالمدد القانونية.

كما أعلن مجلس نقابة المحامين عن إطلاق مرصد لحقوق الإنسان تابع لنقابة المحامين يعنى برصد انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة.

وأوضح مجلس النقابة أن الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح نابلس يوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 من الساعة الثانية عشر ظهرا مع المبيت.

ولفت إلى تحديد مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا، علما أن المجلس قد أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.

وأشار إلى إحالة عدد من المحامين المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل.

المصدر / فلسطين أون لاين