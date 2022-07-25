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"متوقف القلب".. الكشف عن تفاصيل إنقاذ طفل من الموت بغزة

25 يوليو 2022 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
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إسعاف قبالة مستشفى بغزة

نجحت الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الاقصى في انقاذ حياة طفل بعد وصوله للمستشفى متوقف القلب.

وأكدت العلاقات العامة بالمشفى، أن الطفل (ع.ي) البالغ من العمر 4 سنوات وصل قسم الطوارئ بقلب متوقف إثر غرقه في بركة سباحة.

وذكرت أن الطواقم تعاملت مع الطفل على وجه السرعة وأجرت انعاش قلبي له والذي استمر مدة 40 دقيقة متواصلة والذي أعاد القلب للعمل وانقاذ حياة الطفل من موت محقق بفضل الله ثم بجهود الطواقم العاملة.

 وتم تحويل الطفل للعناية المركزة في مستشفى النصر بعد استقرار وضعه الصحي للمتابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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