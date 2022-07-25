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بالصور الاحتلال يهدم منزلا وخيمة في يطا جنوبي الخليل

25 يوليو 2022 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
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جانب من هدم الاحتلال المنزل والخيمة في يطا اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا وخيمة زراعية في بلدة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـ"فلسطين أون لاين"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم قصة في بادية يطا، وهدمت منزلاً سكنيا للمواطن ناجح اطعيمات.

وأشاروا أن مساحة المنزل تبلغ 140 متراً، ويأوي 10 أفراد من عائلة اطعيمات.

وذكر الشهود، أن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة زيف شمال شرق يطا، وهدمت خيمة زراعية للمواطن محمد حسن داود، وبعد ذلك صادرت الخيمة، والاحتياجات الموجودة فيها.

يذكر أن قوات الاحتلال تصعد اعتداءاتها بحق المواطنين في المناطق الواقعة جنوبي الخليل، من خلال عقوبات تشمل هدم المنازل والممتلكات وحرمان المواطنين من الخدمات الأساسية في مسعى لحمل المواطنين على الهجرة عن أرضهم لصالح الاستيطان.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال #يطا

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