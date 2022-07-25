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وقعه نحو 40 نائباً

حماس ترحّب بمشروع قرار فرنسي يدين نظام الفصل العنصري الصهيوني

25 يوليو 2022 . الساعة 18:37 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتوقيع نحو أربعين نائباً فرنسياً، مشروع قرار يدين "نظام الفصل العنصري المؤسسي"، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الشعب الفلسطيني، ويدعو إلى إزالة العوائق في فرنسا أمام الدّعوات لمقاطعة منتجات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن ذلك خطوة في الاتجاه الذي يكشف مدى عنصرية هذا الكيان، وحجم جرائمه وانتهاكاته ضدّ أرضنا وشعبنا.

وجدّد دعوة حماس للدول الأوروبية والبرلمانات والمنظمات الدولية، إلى تحمّل مسؤولياتها في تجريم ممارسات الاحتلال، وسياساته العنصرية، والوقوف مع شعبنا وقضيته العادلة وإنصاف حقوقه المشروعة في الحريّة وتقرير المصير.

وشدد على ضرورة العمل على محاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم، بحقّ شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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