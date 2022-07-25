فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقاومة نابلس.. امتداد لتصاعد المقاومة بالضفة وصفعة لنظرية الاحتلال الأمنية

الشعبيّة تُحذّر من المُشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

مطلوب مساعدة إدارية للعمل في شركة للتجارة والسياحة

وقفة بالنجاح تضامنًا مع الأسرى وتنديدًا باغتيال شهداء نابلس والاعتداء على الشاعر

تحذيرات في الأردن من خطورة السماح للمواطنين بالعمل لدى الاحتلال

أطفال القدس في دائرة الاستهداف الإسرائيلي

الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء غرب بيت لحم

اقتصاديون يؤكدون ضرورة دعم المنتج المحلي ويرحبون بتعديل رسوم السلع المستوردة

الاحتلال يصادق على هدم منازل تعود لمنفذي عمليات فدائية

بدمائه رسم مسارًا لوحدة المقاومة محمد العزيزي.. دماءٌ تزهر في حارة "الياسمينة"

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الشعبيّة تُحذّر من المُشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس

25 يوليو 2022 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
...

حذَّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، من الدعوات الساعية لتشكيل قائمة فلسطينية تشارك فيما يُسمى انتخابات بلدية الاحتلال في مدينة القدس، داعيةً جميع أبناء شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعيّة إلى مواجهة هذا المخطط وإسقاطه.

وأكَّدت الشعبية في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أنّ "هذا التوجّه الخطير يشرعن وجود الاحتلال في القدس، وكل المحاولات الصهيونيّة الهادفة لفرض الهيمنة على مدينة القدس وفرض الأمر الواقع عليها عبر سياسات التهويد والاستيطان، ومخططات ضمها بالكامل والاعتراف بأنّها موحّدة تحت حكم الاحتلال".

واعتبرت أنّ "هذه الدعوات جزء لا يتجزأ من السياسة الصهيونيّة الممنهجة والثابتة لتهويد مدينة القدس".

وحثت الشعبية "الُكتاّب والمثقفين والمؤثرين على رفض وتجريم الدعوات المروجة للمشاركة بهذه الانتخابات، وكشف كل المروجين لهذا المشروع وتجريمهم ووضعهم في قوائم سوداء".

وشددت على "خطورة هذه الدعوات وأهدافها الخبيثة، داعيةً للاتفاق وطنيًا على رفع الغطاء عن كل من يُشارك بالشكل المباشر أو بالدعم العلني أو الضمني لهذه الأفكار المشبوهة".

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #الجبهة الشعبية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة