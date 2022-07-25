مطلوب مساعدة إدارية للعمل في شركة للتجارة والسياحة

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة بغزة تعلن فيه عن وظيفة مساعدة إدارية .
شروط التسجيل
1- حاصلة على شهادة ادارة اعمال انجليزي
2- يفضل أن تكون خريجة من جامعة الازهر أو الاسلامية
3- لا يزيد عمر المتقدمة عن 26 عاماً
4- أن تكون من سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل
- للتقديم الرجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادة الجامعية عبر الايميل المرفق مع كتابة اسم الوظيفة.
- الايميل: [email protected]
- للتواصل /
972598087070
972595051111
- العنوان
1 - الفرع الاول / غزة الميناء القديم بجوار فندق الامل
2 - الفرع الثاني/ شارع الصناعة - مقابل برشلونة