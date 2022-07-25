مطلوب مساعدة إدارية للعمل في شركة للتجارة والسياحة

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25 يوليو 2022 . الساعة 15:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة يافا للتجارة والسياحة بغزة تعلن فيه عن وظيفة مساعدة إدارية .

شروط التسجيل

1- حاصلة على شهادة ادارة اعمال انجليزي

2- يفضل أن تكون خريجة من جامعة الازهر أو الاسلامية

3- لا يزيد عمر المتقدمة عن 26 عاماً

4- أن تكون من سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل

- للتقديم الرجاء ارسال السيرة الذاتية والشهادة الجامعية عبر الايميل المرفق مع كتابة اسم الوظيفة.

-  الايميل: [email protected]

- للتواصل /

972598087070

972595051111

- العنوان

1 - الفرع الاول / غزة الميناء القديم بجوار فندق الامل

2 - الفرع الثاني/ شارع الصناعة - مقابل برشلونة

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