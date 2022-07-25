فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء غرب بيت لحم

قطاعات اقتصادية ترحب بقرار تعديل رسوم السلع المستوردة

الاحتلال يصادق على هدم منازل تعود لمنفذي عمليات فدائية

بدمائه رسم مسارًا لوحدة المقاومة محمد العزيزي.. دماءٌ تزهر في حارة "الياسمينة"

"الإعلام الحكومي": هذه العقوبات تنتظر مطلقي النار يوم إعلان نتائج التوجيهي

نادي الأسير: حياة الأسير ناصر أبو حميد في خطر شديد

الصين تتأهب لمواجهة موجة حر تاريخية

بحرية الاحتلال تستهدف صيادي قطاع غزة

اعتصام حاشد للمحامين أمام مقر الحكومة برام الله

رسميًا.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي فلسطين 2022"

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء غرب بيت لحم

25 يوليو 2022 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يسلم 9 مواطنين إخطارات بالهدم في نحالين (صورة أرشيفية)

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين إخطارات بالهدم ووقف البناء في بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين إبراهيم أبو غياضة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قرنة الدعمس جنوبي نحالين، وسلمت كلا من محمد يوسف عوض، وابراهيم يوسف عوض، وأحمد جميل عوض، وفايز بدر نجاجرة إخطارات بهدم غرف زراعية.

وأضاف، كما سلم الاحتلال كل من سالم محمود نجاجرة ومازن يوسف عوض وصبحي محمد سلامة إخطارات بوقف العمل في غرف زراعية، وإخطار هدم أرضية بناء للمواطن محمد جمال زيدان، وإخطار بوقف بناء قائم للمواطن أحمد محمود نجاجرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس المنطقة ذاتها وحاولت الاستيلاء على "جرافة"، واحتجزت المواطن أحمد محمود سواد لعدة ساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #الضفة #بيت لحم #نحالين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة