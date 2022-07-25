الاحتلال يسلم إخطارات بالهدم ووقف البناء غرب بيت لحم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين إخطارات بالهدم ووقف البناء في بلدة نحالين غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال نائب رئيس بلدية نحالين إبراهيم أبو غياضة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قرنة الدعمس جنوبي نحالين، وسلمت كلا من محمد يوسف عوض، وابراهيم يوسف عوض، وأحمد جميل عوض، وفايز بدر نجاجرة إخطارات بهدم غرف زراعية.

وأضاف، كما سلم الاحتلال كل من سالم محمود نجاجرة ومازن يوسف عوض وصبحي محمد سلامة إخطارات بوقف العمل في غرف زراعية، وإخطار هدم أرضية بناء للمواطن محمد جمال زيدان، وإخطار بوقف بناء قائم للمواطن أحمد محمود نجاجرة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أمس المنطقة ذاتها وحاولت الاستيلاء على "جرافة"، واحتجزت المواطن أحمد محمود سواد لعدة ساعات.

المصدر / فلسطين أون لاين