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الاحتلال يصادق على هدم منازل تعود لمنفذي عمليات فدائية

25 يوليو 2022 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
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صادق جيش الاحتلال اليوم الإثنين، على هدم ثلاثة منازل تعود لمنفذي عمليات فدائية، وذلك بعد أن تم تأجيل المصادقة بسبب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال جيش الاحتلال: "من بين المنازل منزل رعد حازم منفذ عملية شارع ديزنغوف التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين واصابة 15 اخرين".

وأشار في بيان صحفي، إلى أنه تم وضع منزلين اخرين على الخريطة وهم قيد الموافقة القانونية لعمليات الهدم.

وتقدر سلطات الاحتلال حصول اشتباكات نظرا لوقوع المنازل في مناطق حساسة بالضفة خاصة في جنين.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل كخطوة من خطوات العقاب الجماعي تجاه المواطنين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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