21 عاما على اغتيال القائد صلاح الدين دروزة

يوافق اليوم الإثنين 25 يوليو ذكرى مرور 21 عاما على استشهاد القيادي البارز بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، صلاح الدين نور الدين دروزة، جراء قصف الطائرات الصهيونية لسيارته بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ففي صباح الخامس والعشرين من يوليو/ تموز عام 2001 قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية السيارة التي كان يقودها دروزة في شارع حيفا بمدينة نابلس، ما أدى لاستشهاده على الفور، وتطاير جسده أشلاء لمسافات بعيدة.

ويعد دروزة المسؤول عن تأسيس أولى الخلايا القسامية في الضفة، ما عرضه لملاحقة الاحتلال بشكل مستمر، ووضع اسمه على قوائم المطلوبين إلى أن تم اغتياله.

وينتمي الشهيد دروزة لعائلة معروفة بالعلم والتدين، وقد التحق بعد انتهاء دراسته الثانوية بجامعة القدس (أبو ديس)، وتخرج منها حاملا شهادة البكالوريوس في الأحياء.

بدأت رحلة الشهيد مع الاحتلال عام 1989 حين اعتقل إدارياً، ثم اعتقل عام 1990 وأبعد بعد عامين إلى مرج الزهور في جنوب لبنان ضمن (415) قائداً من حماس والجهاد الإسلامي، بعد سلسلة عمليات نوعية لكتائب القسام، وعلى رأسها اختطاف الجندي (نسيم طوليدانو) وتصفيته.

وبعد عودته من الإبعاد، اعتقل ثانية عام 1994 بتهمة عضويته في الخلية القسامية التي اختطفت الجندي الصهيوني (نحشون فكسمان).

وعرف دروزة خلال مسيرته الاعتقالية، بمواقفه الصلبة أمام إدارات السجون، كما عرف بتحدّيه وعناده الشديد للسجانين في أقبية التحقيق، وصموده رغم التعذيب، واعتقل دروزة في سجون السلطة مرتين.

لعب دروزة دورا كبيرا في العمل الميداني والمقاوم إبان الانتفاضتين الأولى والثانية، ما جعله من الوجوه السياسية المعروفة بحماس، وعرف بمواقفه التوفيقية والتجميعية، ما أهله لكون ممثلا لحركته في لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، وكان محل إجماع وقبول الجميع.

ترك الشهيد دروزة خلفه ستة من الأبناء، ثلاثة ذكور وثلاث بنات، أصغرهم "أسماء" التي نجحت هذا العام بامتحان الثانوية العامة "الإنجاز".

المصدر / فلسطين أون لاين