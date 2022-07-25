"الإعلام الحكومي": هذه العقوبات تنتظر مطلقي النار يوم إعلان نتائج التوجيهي

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، عدة إجراءات اتخذتها الحكومة في قطاع غزة، لمحاربة ظاهرة إطلاق النار يوم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".

وأكد المكتب الإعلامي، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن هناك توجيهات مشددة وتعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية لضبط الحالة يوم إعلان النتائج.

وأكد أن هناك خطة انتشار وسيطرة في مختلف المناطق للتعامل الفوري مع أي حالة مخالفة.

وشدد على أنه سيتم توقيف مطلق النار أيا كان وحبسه من شهر لستة أشهر وفق القانون، ومصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان سلاح مقاومة.

وذكر المكتب إلى أنه تم التعميم على الفصائل والتنظيمات والتوافق على رفع الغطاء التنظيمي عن مطلق النار وتحمله كامل التبعات القانونية والمسئولية عن تعويض التنظيم بالسلاح المصادر.

ولفت إلى إطلاق حملة توعية إعلامية بمخاطر إطلاق النار والمفرقعات، مشيراً لما يسببه إطلاق النار من إحالة الفرحة إلى أحزان ومآتم نتيجة لما قد يسببه هذا الفعل.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان النتائج يوم السبت القادم الساعة التاسعة صباحاً، مشيراً إلى أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لإعلانها.

المصدر / فلسطين أون لاين