دعوات استيطانية لاقتحام "الأقصى" بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم

جددت ما تسمى بـ"جماعات الهيكل المزعوم" الاستيطانية دعواتها لتنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك في ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، يوم 7 أغسطس المقبل.

ونشرت الجماعات الاستيطانية دعواتها عبر مواقعها وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، داعية المتطرفين إلى تنظيم اقتحامات جماعية كبيرة وأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وينظم المستوطنون كل عام اقتحامات واسعة للأقصى يشارك فيها كبار الحاخامات والمستوطنين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس ومسؤولين عن منظمات "الهيكل"، حيث يقومون بأداء الطقوس الجماعية والعلنية على طول مسار الاقتحام.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين