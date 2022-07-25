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بالتعاون مع الهلال الأحمر

الحكم المحلي تفتتح دورة للإسعافات الأولية لموظفاتها

25 يوليو 2022 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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جانب من دورة الإسعافات الأولية للموظفات في وزارة الحكم المحلي

افتتحت دائرة المرأة في وزارة الحكم المحلي اليوم الأحد دورة للإسعافات الأولية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتستهدف الدورة 11 موظفة من موظفات الوزارة بواقع 10 ساعات تدريبية وذلك في مقر الوزارة.

بدورها أكدت مسؤولة دائرة المرأة في الوزارة وفاء البرش على أهمية عقد الدورة لموظفات الوزارة من أجل تعريفهم على آلية التعامل مع الحالات المرضية والإصابات التي قد تواجههم في مكان العمل أو خارجه.

فيما عبرت الموظفات المشاركات في الدورة عن سعادتهن وشكرهن للوزارة لعقد مثل هذه الدورات لما لها من ضرورة وأهمية للموظف في عمله وفي حياته العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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