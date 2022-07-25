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وظيفة شاغرة في بنك الإنتاج الفلسطيني

25 يوليو 2022 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن بنك الانتاج الفلسطيني بقطاع غزة يعلن فيه عن رغبته في استقطاب مدير مالي ذو خبرة و كفاءة في العمل المصرفي، للانضمام لفريق العمل في البنك، وفق التالي:

متطلبات الوظيفة:

- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة أو الإدارة المالية من جامعة معترف بها.

- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في العمل المصرفي، منها 3 سنوات على الاقل بوظيفة مدير مالي.

- معرفة تامة بالقوانين المالية و الضريبية و الانظمة و التعليمات المنظمة لعمل البنوك و المصارف في فلسطين .

- معرفة تامة في المبادئ المحاسبية و اعداد الموازنات و الميزانيات.

- يفضل من لديه شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA أو المحلل المالي المعتمد CFA .

- مهارة إدارة و تطوير فرق العمل ومتابعة أعمالهم وبناء قدراتهم لتحقيق الأهداف.

- مهارة عالية في الاتصال و التواصل.

- القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت ضغط العمل وإمكانية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي .

- القدرة على التحليل المالي ، وإعداد التقارير المالية و المحاسبية.

- معرفة متقدمة ببرامج الحاسوب و الإنترنت وخاصة برامج Ms Office .

- المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

المهام و المسؤوليات الوظيفية :

- الإشراف على أعمال الدائرة في كل ما يتعلق بالحسابات و العمليات المالية، و التأكد من تسجيل القيود المحاسبية ، وضمان أمثالها للمعايير المحاسبية.

- التخطيط المالي و اعداد الميزانيات و الموازنات و التقارير المالية الدورية .

- اعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالإدارة المالية.

-تحليل و تقييم القوائم و التقارير المالية للبنك .

- متابعة و تطوير الدائرة المالية بما يتوافق مع احتياجات العمل المصرفي و متطلبات التحديث المستمر .

- إدارة و تخطيط السيولة المالية ،و المشاركة الفعالة في التخطيط الاستثماري .

- تقييم و تحليل و إدارة المخاطر ،و تقديم التوصيات اللازمة .

- التأكد من فعالية و ملائمة الأنظمة المتبعة و تطوير الآليات لقياس و تقليل المخاطر المالية.

- المشاركة في وضع الغايات و الأهداف الرئيسية للبنك و إعداد الخطط التشغيلية.

- الإشراف على إعداد و تنفيذ كشوفات الرواتب الشهرية.

طريقة التسجيل

- التقديم للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الخميس القادم 28/07/2022 .

- سيتم التواصل مع المقبولين لتحديد موعد للمقابلة.

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