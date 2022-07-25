وظيفة شاغرة في بنك الإنتاج الفلسطيني

إعلان توظيف صادر عن بنك الانتاج الفلسطيني بقطاع غزة يعلن فيه عن رغبته في استقطاب مدير مالي ذو خبرة و كفاءة في العمل المصرفي، للانضمام لفريق العمل في البنك، وفق التالي:
متطلبات الوظيفة:
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في المحاسبة أو الإدارة المالية من جامعة معترف بها.
- خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في العمل المصرفي، منها 3 سنوات على الاقل بوظيفة مدير مالي.
- معرفة تامة بالقوانين المالية و الضريبية و الانظمة و التعليمات المنظمة لعمل البنوك و المصارف في فلسطين .
- معرفة تامة في المبادئ المحاسبية و اعداد الموازنات و الميزانيات.
- يفضل من لديه شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA أو المحلل المالي المعتمد CFA .
- مهارة إدارة و تطوير فرق العمل ومتابعة أعمالهم وبناء قدراتهم لتحقيق الأهداف.
- مهارة عالية في الاتصال و التواصل.
- القدرة على تحمل المسؤولية والعمل تحت ضغط العمل وإمكانية العمل خارج أوقات الدوام الرسمي .
- القدرة على التحليل المالي ، وإعداد التقارير المالية و المحاسبية.
- معرفة متقدمة ببرامج الحاسوب و الإنترنت وخاصة برامج Ms Office .
- المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.
المهام و المسؤوليات الوظيفية :
- الإشراف على أعمال الدائرة في كل ما يتعلق بالحسابات و العمليات المالية، و التأكد من تسجيل القيود المحاسبية ، وضمان أمثالها للمعايير المحاسبية.
- التخطيط المالي و اعداد الميزانيات و الموازنات و التقارير المالية الدورية .
- اعداد الخطط الفرعية و البرامج التنفيذية الخاصة بالإدارة المالية.
-تحليل و تقييم القوائم و التقارير المالية للبنك .
- متابعة و تطوير الدائرة المالية بما يتوافق مع احتياجات العمل المصرفي و متطلبات التحديث المستمر .
- إدارة و تخطيط السيولة المالية ،و المشاركة الفعالة في التخطيط الاستثماري .
- تقييم و تحليل و إدارة المخاطر ،و تقديم التوصيات اللازمة .
- التأكد من فعالية و ملائمة الأنظمة المتبعة و تطوير الآليات لقياس و تقليل المخاطر المالية.
- المشاركة في وضع الغايات و الأهداف الرئيسية للبنك و إعداد الخطط التشغيلية.
- الإشراف على إعداد و تنفيذ كشوفات الرواتب الشهرية.
طريقة التسجيل
- التقديم للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الخميس القادم 28/07/2022 .
- سيتم التواصل مع المقبولين لتحديد موعد للمقابلة.