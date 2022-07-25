براتب أساسي 1490$ .. وظيفة شاغرة في الأونروا بقطاع غزة

الأونروا بقطاع غزة تعلن عن فرصة عمل براتب ممتاز

إعلان توظيف صادر عن إدارة الأونروا تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( مساعد قانوني ) Legal Assistant للعمل بمكتب رئيس المكتب القانوني الميداني بمكتب غزة الإقليمي .

مهام الوظيفة

1. يقدم الدعم في صياغة ومراجعة المستندات القانونية المختلفة ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، عقود الإيجار والعقود والمذكرات والمذكرات والمراسلات مع أطراف ثالثة بشأن مختلف المسائل القانونية .

2. يساهم في إبداء الرأي القانوني حول:

• الالتزامات التعاقدية للوكالة في الميدان ، بما في ذلك أي نزاعات قد تنشأ بين الوكالة وأطراف ثالثة ، فضلاً عن المطالبات الأخرى وطلبات التعويض التي تتلقاها الوكالة ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإصابة الشخصية .

• حقوق الوكالة والتزاماتها المتعلقة بعقود الإيجار ومسائل الأراضي الأخرى .

• قضايا تتعلق بقانون العمل والإداري ، ولا سيما تقديم المشورة بشأن مسائل سوء سلوك الموظفين والرد على طلبات مراجعة القرار.

• الأسئلة المتعلقة بالمشتريات ، بما في ذلك مراجعة LCP.

3 - تجري البحوث والتحليلات لدعم تفسير وتطبيق الإطار التنظيمي للوكالة ، ولا سيما النظام الأساسي لموظفي الأونروا المحليين وقواعدها والإصدارات الإدارية المرتبطة بها ، والمسائل المتعلقة بامتيازات وحصانات الوكالة وموظفيها ؛

4. قد يمثل أمام المحاكم المحلية والهيئات القضائية الأخرى كما هو مطلوب في المسائل التي تؤثر على عمليات الوكالة .

5. الاتصال بالسلطات المحلية والجهات الفاعلة الأخرى بشأن مجموعة متنوعة من المسائل القانونية ، بما في ذلك متابعة الموظفين المحتجزين وإعداد المدخلات لإدراجها في تقارير الأمم المتحدة بشأن هذه الأمور .

6. يؤدي واجبات أخرى كما قد يتم تعيينها من قبل المشرف .

الكفاءات

1. مهارات ممتازة في العلاقات الشخصية والتواصل.

2. مهارات ممتازة في الكتابة والتحليل والبحث القانوني.

3. القدرة على تحديد الأولويات وتخطيط مهام العمل.

4. معرفة جيدة بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس وأنظمة الكمبيوتر / تكنولوجيا المعلومات.

مؤهلات الوظيفة

- شهادة في الحقوق مع إجازة مزاولة المهنة.

- يشترط أن يكون لديك خبرة لا تقل عن أربع سنوات كمحامي ممارس أو كمستشار قانوني في القطاع العام أو الخاص.

- من المستحسن أن يكون لديك معرفة شاملة بالنظام الإداري للموظفين ذات الصلة بالأونروا أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا.

ملاحظات هامة

- نوع العقد: تعيين محدد المدة

- مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

- الراتب الأساسي الشهري من 1،490.30 دولار أمريكي

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 186516

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Legal Assistant

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 3/8/2022