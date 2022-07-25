وظائف شاغرة في سلسلة مطاعم عبد الله بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطاعم عبدالله للمأكولات الشعبية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :
أولاً : مطلوب محاسب وفقاً للشروط التالية /
1- العمر ما بين 24-30 عام .
2- لديه خبرة في الإدارة .
3- لديه الخبرة في التعامل مع برامج الحاسوب .
4- يتحمل ضغط العمل .
ثانياً: مطلوب معلم كانتر ( جدع ) وفقاً للشروط التالية /
1- العمر بين 20 -24 عام .
2- لديه خبرة في لف الصحون .
3- لديه خبرة في عمل الساندوشات .
4- لديه لباقة في الكلام والتعامل مع الزبائن .
5- يتحمل ضغط العمل .
ثالثاً: مطلوب موظف معلم قلي فلافل وفقاً للشروط التالية /
1- العمر بين 20 -24 عام .
2- لديه الخبرة في التعامل مع أدوات القلي .
3- لديه القدرة على تلبية الطلبات الداخلية والخارجية بأقصى سرعة.
4- سكان مدينة غزة .
رابعاً: مطلوب موظف معلم مطبخ وفقاً للشروط التالية /
1- العمر بين 20-24 عام.
2- يجيد عمل جميع السلطات ( فنان )
3- يتحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة التواصل مع الرقم: 0567447066
- عناوين المطعم كالتالي:
1- الفرع الأول غزة الرمال برج داوود
2- الفرع الثاني غزة الثلاثيني بحوار محلات عمو عماد
3- الفرع الثالث غزة تل الهواء مقابل مستشفي القدس
4- الفرع الرابع غزة معسكر الشاطي محيط المسجد الأبيض
5- الفرع الخامس غزة شارع الإتصالات مقابل مدرسة المتميزون