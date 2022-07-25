وظائف شاغرة في سلسلة مطاعم عبد الله بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مطاعم عبدالله للمأكولات الشعبية بمدينة غزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي :

أولاً : مطلوب محاسب وفقاً للشروط التالية /

1- العمر ما بين 24-30 عام .

2- لديه خبرة في الإدارة .

3- لديه الخبرة في التعامل مع برامج الحاسوب .

4- يتحمل ضغط العمل .

ثانياً: مطلوب معلم كانتر ( جدع ) وفقاً للشروط التالية /

1- العمر بين 20 -24 عام .

2- لديه خبرة في لف الصحون .

3- لديه خبرة في عمل الساندوشات .

4- لديه لباقة في الكلام والتعامل مع الزبائن .

5- يتحمل ضغط العمل .

ثالثاً: مطلوب موظف معلم قلي فلافل وفقاً للشروط التالية /

1- العمر بين 20 -24 عام .

2- لديه الخبرة في التعامل مع أدوات القلي .

3- لديه القدرة على تلبية الطلبات الداخلية والخارجية بأقصى سرعة.

4- سكان مدينة غزة .

رابعاً: مطلوب موظف معلم مطبخ وفقاً للشروط التالية /

1- العمر بين 20-24 عام.

2- يجيد عمل جميع السلطات ( فنان )

3- يتحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظائف السابقة التواصل مع الرقم: 0567447066

- عناوين المطعم كالتالي:

1- الفرع الأول غزة الرمال برج داوود

2- الفرع الثاني غزة الثلاثيني بحوار محلات عمو عماد

3- الفرع الثالث غزة تل الهواء مقابل مستشفي القدس

4- الفرع الرابع غزة معسكر الشاطي محيط المسجد الأبيض

5- الفرع الخامس غزة شارع الإتصالات مقابل مدرسة المتميزون