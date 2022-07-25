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إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

مطلوب موظفي أمن للعمل في شركة رويال سكيورتي

25 يوليو 2022 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

نبذة عن الشركة

تم تـأسيس رويال سكيورتي كشركة فلسطنية وطنية في 10/2015 لتلبية احتياجات الأمنية المختلفة للشركات والمؤسسات في السوق المحلى وكما تعد شركة مرخصة أمنياً ومتخصصة بالخدمات الأمنية والحراسات اللوجستية كما توفر أعلى مستوى من معايير الجودة لعملائها الكرام

كما تقدم حلول أمنية متكاملة تشمل المراقبة والحلول التقنية والخدمات الإستشارية وتوفير عناصر أمن مختصة في الحراسة والخدمات الأمنية المتنقلة من القطاعين العام والخاص مرورا بالقطاع الدبلوماسي إلى المناطق التجارية والصناعية الضخمة.

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة Royal Security - رويال سكيورتي‏ تعلن فيه عن فتح باب التسجيل لموظفين أمن للعمل بالشركة.

شروط التسجيل

1- أن يكون عمر المتقدمين من 20- 27 سنة.

2- أن يكون الطول من 180 فما فوق

3- لباقة في التعامل مع الآخرين وحسن المظهر

طريقة التسجيل

- من تنطبق عليه الشروط المرفقة يرجى زيارة مقر الشركة / غزة - الثلاثيني - بجوار مصنع الحايك.

- سيتم قبول الطالبات اعتباراً من يوم الاثنين 25/7/2022 حتى يوم الاربعاء 27/7/2022

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