فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قرود شاردة تهاجم سكان مدينة يابانية وتجرح 42 شخصًا

دعوات استيطانية لاقتحام "الأقصى" بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم

الحكم المحلي تفتتح دورة للإسعافات الأولية لموظفاتها

وظيفة شاغرة في بنك الإنتاج الفلسطيني

وظائف شاغرة في سلسلة مطاعم عبد الله بمدينة غزة

"معبد يهودي" بمنزل فلسطيني في سلوان.. مقدمة لـ"جريمة متوقعة"

مدرب الأهلي يقصف جبهة اتحاد الكرة المصري بهذه التصريحات

مطلوب موظفي أمن للعمل في شركة رويال سكيورتي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

الحرائق تواصل اجتياح عدد من الدول الأوربية

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم

25 يوليو 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول هيكلهم المزعوم.

وأضافت: أن "مجموعات أخرى من المستوطنين اقتحمت ساحة الغزالي قرب باب الأسباط، وأدت طقوساً تلمودية فيها".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وردا على تلك الاقتحامات الاستفزازية، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة