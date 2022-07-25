الاحتلال يعزل الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمود العارضة

عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، عدد من أسرى "نفق الحرية"، مساء أمس الأحد.

وذكرت مصادر محلية، صباح اليوم الإثنين، أنّ الأسير زكريا الزبيدي نُقل إلى عزل سجن "رامون"، وأعلن إضرابه عن الطعام مجددًا، بينما نُقل الأسير محمود العارضة من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "ريمونيم".

وبحسب المصادر، لم تعلن إدارة السجون رسميًا، حتى هذه اللحظة، عن سبب عمليات نقل الأسرى، كما لم ترد تفاصيل أخرى حول ما إذا تم نقل أسرى آخرين.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، انتزع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.

المصدر / فلسطين أون لاين