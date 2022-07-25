فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"وظفلي عشان أوظفلك".. مواقع التواصل تشتعل ضد "تعيينات عظام الرقبة"

رسميًا.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "توجيهي فلسطين 2022"

الاحتلال يعزل الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمود العارضة

رابط فحص نتائج توجيهي 2022 فلسطين الثانوية العامة

85 معتقلاً يضربون عن الطعام نصرة لريان وعواودة

مسيرة احتجاجية لنقابة المحامين اليوم أمام مجلس الوزراء برام الله

الكشف عن تطورات مهمة بملفي تعويض المعتمرين الذين احترقت حقائبهم وبدء العمرة

محاولة اغتيال "الشاعر" في الضفة.. السلطة في قفص الاتهام

خلال أسبوع.. 14 وفاة و10057 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

"الإحصاء المركزي": الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز

إعلان جوال شهر يوليو 2022 إعلان جوال شهر يوليو 2022

الاحتلال يعزل الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمود العارضة

25 يوليو 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...
الأسيران محمود العارضة وزكريا الزبيدي في قاعة محكمة الاحتلال

عزلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ، عدد من أسرى "نفق الحرية"، مساء أمس الأحد.

وذكرت مصادر محلية، صباح اليوم الإثنين، أنّ الأسير زكريا الزبيدي نُقل إلى عزل سجن "رامون"، وأعلن إضرابه عن الطعام مجددًا، بينما نُقل الأسير محمود العارضة من عزل سجن "رامون" إلى عزل سجن "ريمونيم".

وبحسب المصادر، لم تعلن إدارة السجون رسميًا، حتى هذه اللحظة، عن سبب عمليات نقل الأسرى، كما لم ترد تفاصيل أخرى حول ما إذا تم نقل أسرى آخرين.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، انتزع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم من سجن "جلبوع"، عبر نفق حفروه على مدى أشهر، وأُعيد اعتقالهم لاحقا، وهم: محمد ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري وأيهم كممجي ومناضل نفيعات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجون الاحتلال #أسير #العزل الإنفرادي #عزل أسرى #زكريا الزبيدي #محمود عارضة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة